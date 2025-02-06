Фронтовые письма и боевые награды – в витебской школе появилась музейная комната, посвящённая ВОВ

Сила памяти. В средней школе № 5 Витебска появилась музейная комната. 6 разделов и более 70-ти экспонатов рассказывают о Великой Отечественной войне. Центральные стенды посвящены Герою Советского Союза Григорию Богомазову, имя которого присвоено учреждению образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 вылетов, свыше 60 воздушных боев, лично сбитых 15 вражеских самолетов – послужной список летчика Богомазова. Экспонаты знакомят посетителей и с авиационным полком, которым он командовал. Поиск информации для музейной комнаты сплотил коллектив школы. Откликнулись все: от технических работников до директора. Помогали родственники Богомазова, ветераны, педагоги, учащиеся.

Елена Ивонина, учитель истории и обществоведения средней школы № 5 Витебска имени Г.И. Богомазова: Когда мы забываем о войне, она вновь стучится в нашу дверь. Так вот, мы хотим, чтобы никогда это страшное время больше не наступило. Поэтому наша музейная комната – это дань уважения людям, которые сохранили мир. Мы все сделаем для того, чтобы наши дети, зная об этом, помня, чтобы страшной кровопролитной войны больше на нашей земле не было никогда.

Самые дорогие экспонаты – фронтовые письма и боевые награды участников войны. Десятиклассник Клим Журавлев принес в школу семейную ценность – медали прадедушки. Не один год он изучал биографию своего героя. Удалось восстановить воспоминания ветерана.

Клим Журавлев, учащийся средней школы № 5 Витебска имени Г.И. Богомазова:

Мой прадедушка Логинов Петр Иванович был участником Великой Отечественной войны. Получается, в 1941 году он попал в партизанский отряд. В начале 1944-го поступил в минометный отряд. Я начал более подробно изучать о нем информацию, подымать какие-то архивы, просить у родственников фотографии, которые остались. Однажды я наткнулся на его воспоминания, то есть это были его мемуары, написанные уже после войны. Там он максимально подробно описывал свою рукопашную схватку в 1945 году с противником.

Музейная комната станет символом связи поколений. Здесь будут проходить встречи школьников с ветеранами, уроки мужества. Продолжится и поисковая работа, чтобы пополнить стеллажи новыми уникальными экспонатами.