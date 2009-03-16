В республике выпущен первый том "Большого исторического атласа Беларуси"

В нем – история страны от каменного века до 1651 года. Работа над изданием шла более трех лет. Второй том сборника увидит свет уже в середине следующего года.Здесь будет отражен период развития Беларуси от 1651 года до революции 17-го. Ну а третий том расскажет об истории с середины 19 века и заканчивая нашими днями. Атлас уже поступил в продажу и успел получить самую высокую оценку специалистов не только в нашей стране, но и за ее пределами.