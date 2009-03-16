Прямой эфир

В республике выпущен первый том "Большого исторического атласа Беларуси"

16 марта 2009 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нем – история страны от каменного века до 1651 года. Работа над изданием шла более трех лет. Второй том сборника увидит свет уже в середине следующего года.Здесь будет отражен период развития Беларуси от 1651 года до революции 17-го. Ну а третий том расскажет об истории с середины 19 века и заканчивая нашими днями. Атлас уже поступил в продажу и успел получить самую высокую оценку специалистов не только в нашей стране, но и за ее пределами.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 марта 2009 12:16

Озеро Черное в Берёзовском районе Брестской области в минувшие выходные стало "аномальной зоной"

16 марта 2009 08:50

Степень тонировки автостёкол проверит столичная Госавтоинспекция

15 марта 2009 14:55

Ровно 15 лет назад белорусский парламент принял основной закон страны – Конституцию