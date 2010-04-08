Авиакомпания «Белавиа» обновляет парк

Судно американского производства закуплено в оперативный лизинг. На борту могут лететь 130 пассажиров эконом и бизнес-классами. Боинг прошел полный осмотр и отвечает всем международным стандартам безопасности. Его планируется использовать в основном на регулярных рейсах авиакомпании.
Вадим Мельник, директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций:
– Он нужен, для того, чтобы выполнять чартерные перевозки, перевозить детей по чернобыльским программам, и на регулярных рейсах, которые планируется увеличить.
Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:
– Рим, Париж, Лондон. Мы начинаем летать по этим направлениям все чаще, для этого нужно большее количество самолетов.