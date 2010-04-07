Благовещение: Владыка Филарет отслужил праздничную литургию в Солигорске

Приезд Владыки Филарета для верующих Солигорского прихода - настоящая радость, тем более главному городскому храму в этот день исполнилось 10 лет.

Благовещение Пресвятой Богородицы — одно из самых главных событий христианства. В древней церкви этот праздник считался вторым по значимости после Пасхи — праздником весны и всеобщего благоденствия в природе и жизни людей.

Это Благовещение для жителей Солигорска не просто праздник, а настоящее событие. Приостановленное 10 лет назад строительство православного комплекса в центре города сегодня возобновили. Собор на 4 тысячи прихожан, крестильный храм, воскресная школа, водосвятительная церковь, дом милосердия, благотворительная столовая и концертный зал. Стоимость проекта 50 миллиардов рублей.

Александр Римашевский, председатель Солигорского горисполкома:

Этот комплекс будет историей,а не просто украсит наш город. Это проект будет лучший в Европе.

Послание потомкам торжественно заложили в стене будущего «центра духовности». Рядом с крестильным храмом, куда 10 лет жители Солигорска приходят со своими молитвами, вот-вот появится 70-метровый собор.

Он этот храм поднял с фундамента и на новом планирует сам лично воздвигнуть купола. Профессия строителя для Василия Дубицкого не просто труд, а благородная миссия.

Василий Дубицкий, бригадир строительной организации Солигорска:

Строить храм и строить людям жилье — радость одинаковая. И там люди получают радость, и тут.

Особенность Благовещения в этом году в том, что оно празднуется после Пасхи, хотя обычно этот день выпадает на дни Великого поста.