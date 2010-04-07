В Минске огласили судебный вердикт адвокату, который до интересов клиентов защищал свой собственный кошелек

По информации оперативников, в некоторых случаях «темные» гонорары доходили до сотен тысяч евро.

Обычно он помогал людям избежать наказания, но сегодня ему самому вынесли приговор. Адвоката минской юрконсультации поймали с поличным, да еще и с «темными» наличными. По ходу очередного дела правозащитник явно перепутал статьи Уголовного кодекса и личных доходов.

Даже во время судебного процесса обвиняемый будто что-то подсчитывает. А просчитался юрист лишь однажды. Когда одного из его клиентов заключили под стражу, адвокат пообещал, что поспособствует, чтобы подзащитный дожидался приговора на свободе.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Адвокат подстрекал своего подзащитного к даче взятки за решение своего вопроса — изменение меры пресечения. Цена вопроса составляла 55 тысяч долларов США. Кроме этого, оперативниками было установлено, что данный случай не единичный и такой подзащитный у него был не один.

По оперативной информации, юридическая помощь другому клиенту обошлась самому клиенту приблизительно в 400 тысяч евро. Но сегодня правозащитнику напомнили, что существуют и другие цифры.

Кстати, наказание адвокат получил по той же статье, что и тот самый подзащитный, который должен был передать юристу теперь уже злополучные 55 тысяч долларов.

Почти все время, пока нерадивому адвокату зачитывали приговор, он улыбался своей супруге, которая также присутствовала в зале суда. Правда, при словах о 6,5 годах усиленного режима, юристу стало совсем не смешно. Впрочем, он во всех тонкостях знает, что еще может обжаловать вердикт Фемиды в течение десяти дней. Ведь этому подсудимому юридическая консультация точно не понадобится.