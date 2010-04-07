Республиканский оргкомитет по подготовке к празднованию 65-летия Победы определился с основными мероприятиями

Более 10 миллиардов рублей будет направлено на выплату единовременной материальной помощи белорусским ветеранам в связи с празднованием годовщины Победы. Эта информация прозвучала сегодня на заседании республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию этого грандиозного события.

День Победы — всенародный праздник, но прежде всего это праздник ветеранов, которые 65 лет назад завоевали мир для Беларуси. Поэтому сегодня в ходе заседания Республиканского оргкомитета много говорили о том, как создать максимально комфортное и уважительное отношение к этим людям. И это не только меры материального характера, хотя, безусловно, и они важны.

Так, в минувшем году, этой особой, самой заслуженной категории белорусов из госказны было выделено более 120 миллиардов рублей. Это и на выплату материальной помощи, и на лекарства, и на санаторно-курортное лечение, и на строительство жилья. Сейчас, в предпраздничные дни, ещё один шаг внимания — единовременная помощь ветеранам, в общей сложности на 10 миллиардов рублей.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Отдельно хотел бы остановиться на проблеме обеспечения нуждающихся ветеранов войны услугами сиделки. К сожалению, из-за высокой стоимости — порядка 1 миллиона рублей в месяц — данная услуга является малодоступной. Считаю, что на данном этапе будет совершенно оправданным решение о предоставлении одиноким ветеранам такой помощи бесплатно.

Сегодня же озвучили и тот факт, что разработан проект указа о бесплатном лекарственном обеспечении ветеранов и инвалидов войны. На заседании оргкомитета, где председательствуют одновременно два высших должностных лица страны — глава Администрации Президента Владимир Макей и премьер-министр Сергей Сидорский — много говорили о необходимости приведения в порядок всех мемориалов, памятников и воинских захоронений. Самый главный военный белорусский мемориал — Брестская крепость-герой, станет основным местом торжеств.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы откроем эти празднования ночной, по крайней мере так было предложено, трансляцией фильма о Брестской крепости. Он будет демонстрироваться в стенах Брестской крепости. Это очень важно, что праздник шел именно оттуда.

Сегодня же в ходе заседания Республиканского оргкомитета обратились и к нам — журналистам: как можно больше и интересно рассказывать о том, как добывалась эта Победа и о тех, кто эту Победу для нас отстоял. Такая масштабная информационная кампания военно-патриотической направленности в эти предпраздничные дни будет очень уместна. Впрочем, актуальности эта тема не потеряет никогда.