Где в Минске и пригороде можно будет окунуться в проруби на Крещение? Подготовят 7 купелей

Крещенская традиция. В ночь с 18 на 19 января православные христиане соберутся на оборудованных водоемах столицы, чтобы окунуться в освященную воду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обряд символизирует очищение от грехов и духовное возрождение. Особый акцент на безопасности. Места для купелей тщательно выбирают и готовят. Водолазы исследуют дно, а вокруг прорубей появляется инфраструктура: устанавливают лестницы, кабинки для переодевания, бани и даже торговые точки с горячими напитками и угощениями. В 2025 году в Минске и пригороде подготовят 7 крещенских купелей.