Где в Минске и пригороде можно будет окунуться в проруби на Крещение? Подготовят 7 купелей

Крещенская традиция. В ночь с 18 на 19 января православные христиане соберутся на оборудованных водоемах столицы, чтобы окунуться в освященную воду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обряд символизирует очищение от грехов и духовное возрождение. Особый акцент на безопасности. Места для купелей тщательно выбирают и готовят. Водолазы исследуют дно, а вокруг прорубей появляется инфраструктура: устанавливают лестницы, кабинки для переодевания, бани и даже торговые точки с горячими напитками и угощениями. В 2025 году в Минске и пригороде подготовят 7 крещенских купелей.
Илона Мешкова, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Всего в Минске и его окрестностях будет оборудовано на открытых водоемах 7 купелей. В Минске это 3 на спасательных станциях «Комсомольское озеро», «Дрозды», «Цнянская». В Минском районе это «Вяча», «Криница», «Птичь» и на Минском море спасательная станция «Заславль-1».
Отправляясь на зимний обряд обновления, необходимо помнить об основных правилах безопасности: перед окунанием в прорубь разогреть тело, сделать разминку, алкогольные напитки до и после погружения под строгим запретом. Окунаться разрешено исключительно в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей.