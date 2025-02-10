Девятиклассник из Колодищ создал станок для переработки пластиковых бутылок в нить для 3D-принтера

Внедрить искусственный интеллект в образование, создать облачную систему хранения данных или домашнюю метеостанцию. Десятки уникальных проектов жители Минщины предложили на конкурсе «100 идей для Беларуси». Все разработчики – это обычные школьники, учащиеся колледжей и работающая молодежь. Такой конкурс выявляет перспективные идеи, которые можно будет внедрить в нашей стране. Познакомились с одними из самых креативных проектов в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сегодня возможности 3D-принтера почти безграничны. Устройство печатает объемные изделия для применения в быту, медицине, архитектуре и даже аэрокосмической промышленности. Работать с этим универсальным оборудованием учатся уже и школьники. Не только в черте города, но и в сельских учреждениях образования. Такая чудо-машина – устройство непростое и дорогостоящее. Кроме того, при его активной работе необходимо постоянно пополнять запасы термопластика разных цветов. К слову, одна такая бобина весом в килограмм стоит в районе 40 рублей. Вопросом, как удешевить расходный материал и сократить распространение пластика, задался Михаил Залесский, девятиклассник Колодищанской средней школы № 2. От задумки – к реализации. От идеи – до ее воплощения в реальный продукт. Так и появился проект – станок для создания филамента из пластиковых бутылок.

Михаил Залесский, учащийся Колодищанской средней школы № 2:

В чем заключается мой проект? Сюда подается на вход нарезанная бутылка. После чего, под температурой, которая регулируется на модуле, мы можем регулировать температуру данного сопла. После чего протягивается лента, это уже готовое сырье для печати на 3D-принтере. Расскажу чуть о строении. Все программируется на микропроцессоре Arduino, с помощью данного контроллера мы можем контролировать температуру сопла, которую мы разогреваем до температуры 270 градусов, можем управлять движением катушки, понижать и повышать температуру сопла, включать и выключать.