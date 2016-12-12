Авария на ТЭЦ-4: информация о взрыве на мощной теплоцентрали не подтвердилась

Новости Беларуси. Почти полсотни населенных пунтков Пристоличья остались без света из-за локальной аварии на столичной ТЭЦ-4.

Кроме того были отключены более 20 котельных.

К счастью, неудобств большинство жителей не успели заметить. За три часа аварийные бригады восстановили энергообеспечение – полностью в половине девятого утра. Информация о якобы взрыве на мощной теплоцентрали не подтвердилась.

Причиной аварии стал обрыв троса и короткое замыкание на одной из линий электропередач,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.