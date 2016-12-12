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Авария на ТЭЦ-4: информация о взрыве на мощной теплоцентрали не подтвердилась

12 декабря 2016 14:54
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Новости Беларуси. Почти полсотни населенных пунтков Пристоличья остались без света из-за локальной аварии на столичной ТЭЦ-4.

Кроме того были отключены более 20 котельных. 

К счастью, неудобств большинство жителей не успели заметить. За три часа аварийные бригады восстановили энергообеспечение – полностью в половине девятого утра. Информация о якобы взрыве на мощной теплоцентрали не подтвердилась.

Причиной аварии стал обрыв троса и короткое замыкание на одной из линий электропередач,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # ТЭЦ в Беларуси # Дэвид Беннетт

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