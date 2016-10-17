Аттракционы Минска завершают сезон

Новости Беларуси. Аттракционы в столичных парках отдыха готовят к зимней спячке. Специалисты демонтируют оборудование, укрывают сиденья. Последний вальс аттракционы откружили еще на прошлой неделе. Решение о закрытии сезона принимается в связи с погодными условиями.

Использовать карусели во время низких температур опасно.

В зимнюю спячку 17 октября отправится и самое большое колесо обозрения в Беларуси – 56 метров в высоту. К слову, завершить консервацию аттракционов специалисты планируют до 28 октября, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

В городских парках начата консервация аттракционов на зимний период. Это комплекс организационно-технических мероприятий. Будет проводиться укрытие аттракционов. Будет проведена процедура консервации аппаратуры управления. Будет закрыт доступ на территорию за ограждения аттракционов.