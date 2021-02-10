Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике

Анастасия Макеева, корреспондент:

Из такого мобильного экспресса можно выйти настоящей Золушкой с голливудскими локонами и платьем мечты. Как работает передвижной Дом быта, узнаем прямо сейчас. Сквозь снегопады и морозы служба «все включено» прорвалась в Михановичах. В уютном бусике есть швейное ателье, салон красоты, промтоварный магазин. Теперь не нужно наматывать десятки километров в столицу и стоять в очереди в маленьких населенных пунктах. Команда мастеров стала колесить по Минскому району с начала года, а поклонников уже немало.

– Как вам результат?

– Я очень довольна, вы просто умничка.

Мария Козловская, парикмахер 4-го разряда:

Люди в пожилом возрасте в основном короткие стрижки предпочитают, молодежь – классику, химию, вечерние прически, все можем сделать. Анастасия Макеева:

В какой цвет сейчас красятся? Мария Козловская:

В основном натуральные тона. Пришел парень, попросил сделать ему ирокез и выбрить в области затылка цифру 13. Анастасия Макеева:

Получилось? Мария Козловская:

Да.

Единственное, в бьюти руме нет воды. Это технически невозможно, поэтому посетителей просят приходить с чистой головой. Во всем остальном – это мечта в чистом виде. Обогреватель, кондиционер, места для ожидания, удобные поручни и выдвижная ступенька для тех, кто в возрасте. На шкафчиках с товаром – защитные механизмы, чтобы ничего не потерялось в дороге. Тюнинг автобуса занял два месяца и обошелся в кругленькую сумму, зато теперь счастье есть.

Игорь Зайцев, водитель:

Ездим по району Шершуны, Чисть, Привольный, Радошковичи, Олехновичи. В день по два-три населенных пункта обеспечиваем. Одна бабулька, когда стояла в очереди, мороз сильный был, она замерзла. Я говорю: «Может, позже подойдете?» Она говорит: «Нет, дождусь, я хочу сюда прийти и постричься». В термосе был чай горячий, угостили чаем бабульку.

– Вот с тапочками, чтобы ребенку было тепло, натуральная шерсть. У нас постельное белье в ассортименте 1,50 на 2,20. Яркую коллекцию для самых маленьких отшили в Заславле. Постельное белье родом из Барановичей. Качество и цены радуют. Здесь, кстати, на 20 процентов дешевле. Кроме того, можно пошить на заказ подушки, одеяла, юбки, брюки, халаты на байке.

Елена Салмина, заведующая Домом быта Минского районного комбината бытового обслуживания:

Постельное белье нестандартное очень просят, они любят спать на больших подушках. Бабушки просят большие наволочки, потому что старые подушки. Анастасия Макеева:

Закатками, наверное, угощают, грибы приносят?

Елена Салмина:

Да, кстати, один раз принесли перец, я очень люблю жгучий. Как-то разговаривали один раз с бабулей по поводу закаток, а в следующий раз она принесла и угостила чили.