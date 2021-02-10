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Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике

10 февраля 2021 09:35
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Из такого мобильного экспресса можно выйти настоящей Золушкой с голливудскими локонами и платьем мечты. Как работает передвижной Дом быта, узнаем прямо сейчас.  

Сквозь снегопады и морозы служба «все включено» прорвалась в Михановичах. В уютном бусике есть швейное ателье, салон красоты, промтоварный магазин. Теперь не нужно наматывать десятки километров в столицу и стоять в очереди в маленьких населенных пунктах. Команда мастеров стала колесить по Минскому району с начала года, а поклонников уже немало.  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-1

– Как вам результат?  
– Я очень довольна, вы просто умничка.  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-4

Мария Козловская, парикмахер 4-го разряда:  
Люди в пожилом возрасте в основном короткие стрижки предпочитают, молодежь – классику, химию, вечерние прически, все можем сделать.  

Анастасия Макеева:  
В какой цвет сейчас красятся?  

Мария Козловская:  
В основном натуральные тона. Пришел парень, попросил сделать ему ирокез и выбрить в области затылка цифру 13.

Анастасия Макеева:  
Получилось?  

Мария Козловская:
Да.

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-7

Единственное, в бьюти руме нет воды. Это технически невозможно, поэтому посетителей просят приходить с чистой головой. Во всем остальном – это мечта в чистом виде. Обогреватель, кондиционер, места для ожидания, удобные поручни и выдвижная ступенька для тех, кто в возрасте. На шкафчиках с товаром – защитные механизмы, чтобы ничего не потерялось в дороге. Тюнинг автобуса занял два месяца и обошелся в кругленькую сумму, зато теперь счастье есть.  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-10

Игорь Зайцев, водитель:  
Ездим по району Шершуны, Чисть, Привольный, Радошковичи, Олехновичи. В день по два-три населенных пункта обеспечиваем. Одна бабулька, когда стояла в очереди, мороз сильный был, она замерзла. Я говорю: «Может, позже подойдете?» Она говорит: «Нет, дождусь, я хочу сюда прийти и постричься». В термосе был чай горячий, угостили чаем бабульку. 

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-13

 Вот с тапочками, чтобы ребенку было тепло, натуральная шерсть. У нас постельное белье в ассортименте 1,50 на 2,20. 

Яркую коллекцию для самых маленьких отшили в Заславле. Постельное белье родом из Барановичей. Качество и цены радуют. Здесь, кстати, на 20 процентов дешевле. Кроме того, можно пошить на заказ подушки, одеяла, юбки, брюки, халаты на байке.  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-16

Елена Салмина, заведующая Домом быта Минского районного комбината бытового обслуживания:
Постельное белье нестандартное очень просят, они любят спать на больших подушках. Бабушки просят большие наволочки, потому что старые подушки.  

Анастасия Макеева:  
Закатками, наверное, угощают, грибы приносят?  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-19

Елена Салмина:
Да, кстати, один раз принесли перец, я очень люблю жгучий. Как-то разговаривали один раз с бабулей по поводу закаток, а в следующий раз она принесла и угостила чили.  

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике-22

Нарасхват услуги химчистки, ремонт бытовой техники, ключей и обуви, фото на документы. Многие заказы с доставкой на дом, что особенно приятно. Соцпакет будут расширять. Позвонить можно по номеру 167 как со стационарного, так и с мобильного телефона абсолютно бесплатно. Диспетчер формирует график и маршрут в зависимости от заявок. И даже если будет одна просьба на деревню, то её выполнят. В ближайших планах «доброго экипажа» взять курс на Узденский район, затем Минскую область и все регионы.  

# Социальная инфраструктура # общество # Анастасия Макеева # Мария Козловская # Игорь Зайцев # Елена Салмина # Фотофакт

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