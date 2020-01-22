«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

Новости Беларуси. Как сделать работу органов местного самоуправления более эффективной обсуждали 22 января в Совете Республики. Состоялось первое в обновленном составе заседание профильного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер верхней палаты Наталья Кочанова напомнила, что работать местные органы самоуправления должны на результат и без формализма. В практику ввели встречи в регионах с председателями советов депутатов. Это позволяет узнать о проблемах, которые возникают в их деятельности.

Кроме того, крайне важно на местах подключаться к работе с населением. Приемы граждан, которые в том числе проводят в Совете Республики, показали, что к некоторым жалобам граждан на местах относятся достаточно формально, что недопустимо. Людей необходимо не просто выслушать и дать ответ протокольными фразами, но вникнуть в проблему, дать развернутое объяснение и попытаться помочь, уверены парламентарии. Более того, нередко белорусы вносят дельные предложения по совершенствованию законодательства и работе государственных органов. Их также важно не пропустить.

Игорь Жук, председатель Гродненского областного совета депутатов:

Жизнь не стоит на месте, изменяется социально-экономическая ситуация в нашей стране, и мы должны совершенствовать свою работу, искать новые формы и методы работы с нашим населением, с нашими избирателями. У нас, я думаю, появятся новые направления работы. Мое мнение – что мы должны создать при местных органах власти специальные фонды финансовой поддержки местных инициатив, вовлекать граждан, которые проживают на конкретной административной территории, в решение тех проблем, которые там существуют. Граждане должны знать, что их мнение будет услышано.