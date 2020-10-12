«Асфальтобетонное покрытие устроено на семи километрах дорог». В Копыле уже готовятся к Дожинкам

Новости Беларуси. В Копыле идет подготовка к областным Дожинкам и Дню письменности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До праздников еще больше года, но в городе уже кипит работа – капитальный ремонт домов, обновление социальных объектов, благоустройство улиц. Модернизация коснется и улично-дорожной сети. Всего планируется отремонтировать более 10 километров полотна. Это улицы Пушкина, Партизанская, Восточная, Молодежная, а также переулки Заозерный и Максима Горького.

Иван Заяц, начальник филиала ДРСУ «Минскоблдорстрой» № 124:

На данный момент уже асфальтобетонное покрытие устроено на семи километрах дорог. Завершить комплекс работ – ориентировочно, на октябрь. В состав работ входили подготовительные работы, устройство асфальтобетонного покрытия, а также устройство присыпных обочин, чем мы сейчас и занимаемся.