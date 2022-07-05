Артём Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы»

Новости Беларуси. 3 июля стало двойным праздником для 25 столичных мам. В этот особый для страны день в Минске на свет появились 17 мальчиков и 8 девочек, среди них – одна двойня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Социальная инфраструктура для жизни как самых маленьких, так и детей постарше в городе сформирована. Мы не останавливаемся на том, что уже имеем. Вся система здравоохранения, практически каждый стационар, у нас так или иначе модернизируется. Учреждения образования, помимо модернизации и капитального ремонта, строятся и новые, ближе к микрорайонам, где возводится жилье. Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы.