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Артём Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы»

05 июля 2022 14:37
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Новости Беларуси. 3 июля стало двойным праздником для 25 столичных мам. В этот особый для страны день в Минске на свет появились 17 мальчиков и 8 девочек, среди них – одна двойня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

3 июля родились 25 детей в Минске. Их мам поздравила администрация города. Подробнее.

Артём Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы»-1

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Социальная инфраструктура для жизни как самых маленьких, так и детей постарше в городе сформирована. Мы не останавливаемся на том, что уже имеем. Вся система здравоохранения, практически каждый стационар, у нас так или иначе модернизируется. Учреждения образования, помимо модернизации и капитального ремонта, строятся и новые, ближе к микрорайонам, где возводится жилье. Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы.

# Социальная инфраструктура # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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