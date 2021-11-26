Аромат приближающихся праздников. Ёлочные базары в Минске заработают с 22 декабря

Приобрести пушистую красавицу можно будет в любом районе столицы. Всего в предновогодние дни откроют около 80 торговых площадок. Только в Первомайском елочные базары развернут на 10 точках. В Уручье, Зеленом Луге, Восточном, на улицах Толбухина и Волгоградской. Традиционно на базарах можно будет приобрести обычные ели, деревья в кадках, а также хвойные букеты.