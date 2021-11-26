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Аромат приближающихся праздников. Ёлочные базары в Минске заработают с 22 декабря

26 ноября 2021 19:48
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Новости Беларуси. Елочные базары в Минске заработают с 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аромат приближающихся праздников. Ёлочные базары в Минске заработают с 22 декабря-1

Приобрести пушистую красавицу можно будет в любом районе столицы. Всего в предновогодние дни откроют около 80 торговых площадок. Только в Первомайском елочные базары развернут на 10 точках. В Уручье, Зеленом Луге, Восточном, на улицах Толбухина и Волгоградской. Традиционно на базарах можно будет приобрести обычные ели, деревья в кадках, а также хвойные букеты.

# Новый год # общество # Фотофакт

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