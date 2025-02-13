Хоккейный клуб «Могилёв» устроил настоящий праздник для юных жителей города

Юные могилевчане стали организаторами, комментаторами, маскотами, и даже пресс-секретарями, на тематическом матче «Хоккей глазами детей». На льду сошлись «львы» и «стальные волки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяева дважды вели в счете, но оба раза «Металлург» отыгрывался. Игроки показывали красивый хоккей, а болельщики – как жарко может быть в Ледовом дворце от эмоций и поддержки. К слову, львиную долю мест на трибунах заняли именно дети. Ребята от мала до велика болели за любимые команды и готовились к кульминации матча.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы видим, что хоккейный клуб «Могилев» выступает как социально ответственная организация. Они устроили настоящий праздник для детей, позволив им выступить главными организаторами матча. Как неоднократно подчеркивал наш Президент, дети и молодежь – это самая главная ценность. И мы обязаны сделать все, чтобы эти дети стали успешными и такой же сохранили нашу страну.

В основное время соперники так и не смогли определить сильнейшего. А в овертайме «Металлург» вырвался вперед, завершив матч со счетом 4:3. Финальную сирену матча арена встретила мишкопадом.

Юные болельщики бросали с трибун свои игрушки, за секунды усеяв лед плюшевыми медведями, зайцами и другими зверьками. Все они скоро станут друзьями для сотен мальчиков и девочек, которые нуждаются в поддержке.