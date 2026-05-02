Архангельская область заинтересована в поставках белорусского котельного оборудования

Тепло в домах начинается задолго до зимы, еще на этапе решений о том, каким оборудованием будут обеспечивать энергетику регионов. Сегодня у Беларуси и российских регионов это уже не просто обмен предложениями, а живой диалог о том, как вместе делать систему теплоснабжения надежнее и современнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Архангельская область присматривается к белорусским разработкам – от стационарных котельных до мобильных решений, которые можно быстро развернуть даже в сложных климатических условиях. Такой формат сотрудничества уже доказал свою эффективность на практике. Оборудование работает в разных регионах России, в том числе и там, где зима особенно суровая. О том, как развивается это партнерство и какие решения предлагают белорусские предприятия, в репортаже Анны Корольчук.

В этом цеху создают оборудование, способное согреть тысячи людей. Гомельский завод «Коммунальник» специализируется на выпуске котлов. Работают «под ключ». На предприятии есть проектный и конструкторский отделы, которые создают решения под запрос, например, компактные или передвижные варианты.

Николай Беланов, начальник цеха предприятия «Гомельский завод Коммунальник»:

Бывают котельные не такие габаритные, маленькие, это более быстрые процессы, куда ставится оборудование. За месяц – с разработкой конструкторской документации, с изготовлением, обвязкой котлов – вполне себе адекватные сроки. Есть глобальные проекты, которые делаются очень продолжительное время. Главная гордость завода – мобильная модульная котельная мощностью 6,7 МВт. Чтобы уместить заявленную силу в малый габарит, инженеры использовали современные комплектующие, экономя каждый сантиметр. Оборудование не имеет аналогов в Беларуси, в том году его отметили наградой «Лидеры промышленности». Интерес к продукции проявляют и покупатели из России. Несколько котельных уже работают в Ленинградской области, а также на Ямале в суровых условиях.

Владислав Ковалев, генеральный директор предприятия «Гомельский завод Коммунальник»:

Мы поставили в Ямало-Ненецкий автономный округ котельные, а там условия минус 40 и минус 50. Объекты данной котельной на сегодняшний день эксплуатируются. Была вторая закупка в прошлом году второй партии. На сегодняшний день это уже девять котельных в условиях Крайнего Севера. И один из плюсов – данный объект эксплуатируется, не выходит из строя и очень хорошего качества. Сотрудничество в рамках Союзного государства имеет колоссальные перспективы. Сегодня в России масштабно модернизируют энергосистему и реализуют программы газификации. С визитом на гомельский завод приехала делегация из Архангельского округа. Энергетикам Севера нужно надежное оборудование, которое выдержит арктическую зиму.