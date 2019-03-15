Арендный дом для строителей возведут в Минске

Новости Беларуси. В Минске планируют возвести арендный дом для строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причём возводить его предстоит самим будущим жильцам. В целом в 2019 году в столице построят 670 тысяч квадратных метров жилья. И эта цифра будет уменьшаться.

В первую очередь на жильё с господдержкой могут рассчитывать многодетные семьи, те, кто воспитывает детей-инвалидов, сироты и воины-афганцы. Особое внимание городские власти уделят развитию инфраструктуры. Речь идёт о социальных объектах, инженерных сетях и дорогах.

Сейчас, по словам экспертов, в белорусском мегаполисе не хватает 20 детских садов и 7 школ. Кроме того, намерены развивать города-спутники. Для тех, кто столице предпочтёт пригород, предусмотрены весомые бонусы. Стоимость квадратного метра ожидается ниже, чем в Минске.

Ирина Гонтарёва, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Минстройархитектуры внесены предложения по строительству такого экспериментального дома в Смолевичах для жителей Минска. В нём предусмотрено предоставление господдержки в рамках Указа № 240 вне зависимости от даты постановки на учёт нуждающихся. Если таких заявлений будет больше, то первично будут направляться те, кто стал на учёт раньше.