«Ребята, не притрагивайтесь к фляге, пускай она будет, как резервная». Воспоминания о ВОВ разведчика и 100-летнего хирурга

В 1941 году молодой Тихон Иосифович Ветров готовился к выпускным экзаменам на военной кафедре Второго Московского медицинского института, но сдать их не пришлось. Получив на руки диплом, с присвоением звания врача-лечебника, парень отправился на фронт.

Тихон Ветров, ветеран Великой Отечественной войны:

Сначала в артиллерийский полк 381 стрелковой дивизии, а потом в медико-санитарный батальон, 457 медсанбат.

С поля боя привозили целые эшелоны раненых. За всю войну Тихон Иосифович не стал свидетелем героических поступков, но он видел другой, повседневный, ежечасный героизм советских солдат, которые переносили физическую боль и душевные страдания без слёз. Тихон Ветров:

Раненые получали помощь в кратчайшие сроки. На поле боя, конечно, приходилось тяжело, нужно было выносить с поля боя под огнём противника. И наши медики часто сами гибли там.

Семь месяцев доктор болел малярией, а когда приступы отступали, продолжал оперировать раненых. До сих пор ветеран хранит фронтовую планшетку с немногочисленными фотографиями, как память о солдатских посиделках у костра в редкие перерывы между боями.

Тихон Ветров:

Раненые знали, что на поле боя, в случае ранения, их без помощи не оставят. И даже под угрозой нападения противника санитары выносили раненых.

А когда в 1945 году его дивизия уже знала о победе, Тихон Ветров в одиночку возвращался в часть с задания. Тихон Ветров:

Подъезжаю в часть и чувствую стрельба, пальба. Не пойму, в чём дело, оказалось, приехал, мне говорят: кончилась война, всё. Было второе мая, немцы сдались.

1 августа Тихону Ветрову исполнится 100. Но он безошибочно помнит все медицинские термины, название каждого препарата, имена медиков, служивших бок о бок в годы Отечественной войны.

Григорий Васильевич Прищепный пошел на войну добровольцем в 17 неполных лет, зная о ней, как и многие его сверстники, только из книг. Служил в снайперской дивизии, потом был разведчиком. Григорий Прищепный, ветеран Великой Отечественной войны:

19 ноября 1942 года началось наступление наших фронтов с юга и с севера, и было замкнуто кольцо по окружению 6-ой немецкой армии.

Григорий Васильевич дошёл до Берлина и встретил Победу невредимым, зато в страшных боях потерял много товарищей. На кителе ветерана – множество медалей и орденов. За каждым из них – маленький подвиг, который подарил нам мирное небо над головой. Григорий Прищепный:

Это был большой праздник. И я всегда говорил разведывательной роте: «Ребята, не притрагивайтесь к фляге, пускай она будет, как резервная».

Участник операции «Багратион», полковник в отставке, его судьбу нельзя назвать простой. После окончания Великой Отечественной остался служить в 120 гвардейской стрелковой дивизии на окраине Минска. Нашел себя и в гражданской жизни: много лет проработал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Весь трудовой стаж – 75 лет.