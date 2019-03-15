Помощник Президента Анатолий Маркевич проведёт прием граждан в Бресте

Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы знать, чем живут люди, и помочь им разобраться со своими проблемами, чиновники разных уровней проводят выездные приёмы граждан.

Так, 15 марта с жителями Брестского региона встретится помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти, поставленная главой государства.