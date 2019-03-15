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Помощник Президента Анатолий Маркевич проведёт прием граждан в Бресте

15 марта 2019 06:49
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Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» анализом обращений занялись на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы знать, чем живут люди, и помочь им разобраться со своими проблемами, чиновники разных уровней проводят выездные приёмы граждан.

Помощник Президента Анатолий Маркевич проведёт прием граждан в Бресте-1

Так, 15 марта с жителями Брестского региона встретится помощник Президента Беларуси – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Работа с гражданами напрямую – одна из задач вертикали власти, поставленная главой государства.

Помощник Президента Анатолий Маркевич проведёт прием граждан в Бресте-4

Такие выездные приёмы представители правительства и Администрации Президента регулярно проводят во всех регионах страны. Этот опыт позволяет намного эффективнее решать проблемы за короткое время и без бумажной волокиты.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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