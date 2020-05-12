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Апрель 2020 года стал вторым самым тёплым в истории

12 мая 2020 07:43
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Апрель 2020 года на планете стал вторым самым тёплым в истории наблюдений. Средняя температура воздуха была на 0,7° выше средней за месяц. Это значение всего на одну сотую уступает рекорду, который принадлежит апрелю 2016 года.

Апрель 2020 года стал вторым самым тёплым в истории -1

Самые тёплые показатели были зафиксированы в северной и центральной Евразии, в некоторых частях Гренландии и Антарктиды, и на западе Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

# Погода в Беларуси # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

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