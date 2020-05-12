Апрель 2020 года стал вторым самым тёплым в истории

Апрель 2020 года на планете стал вторым самым тёплым в истории наблюдений. Средняя температура воздуха была на 0,7° выше средней за месяц. Это значение всего на одну сотую уступает рекорду, который принадлежит апрелю 2016 года.
Апрель 2020 года на планете стал вторым самым тёплым в истории наблюдений. Средняя температура воздуха была на 0,7° выше средней за месяц. Это значение всего на одну сотую уступает рекорду, который принадлежит апрелю 2016 года.
Самые тёплые показатели были зафиксированы в северной и центральной Евразии, в некоторых частях Гренландии и Антарктиды, и на западе Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».