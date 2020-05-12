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«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты

12 мая 2020 07:33
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Новости Беларуси. Для защиты тела и поддержания морального духа. В стране продолжают оказывать помощь медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной добрый шаг от Федерации профсоюзов Беларуси – работникам 6-й и 9-й клинических больниц столицы.

«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты-1

«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты-3

Сюда прибыл фургон, забитый под самый потолок. Внутри – все необходимое: защитные костюмы и бахилы. Каждая из больниц получила по тысяче наименований. Этот груз ценен не только своим содержимым. Не менее важно то, что медицинские работники чувствуют к себе внимание. А как известно, в хорошем расположении духа можно и горы свернуть.

«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты-6

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Даже если сегодня есть некие запасы в учреждениях здравоохранения города Минска, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Поэтому все, что мы привозим, средства индивидуальной защиты, они важны. Пусть лучше будет запас, чем наступит момент, когда медик не сможет выйти и будет без средств защиты.

«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты-9

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы:
В этой ситуации важна и моральная сторона – чувствовать поддержку коллег, чувствовать заботу, ответственность общества за то, что мы делаем.

Федерация профсоюзов – это тот же наш коллектив, который представлен многотысячной армией медицинских работников в том числе. Безусловно, мы чувствуем солидарность коллег, мы чувствуем ответственность каждого человека общества друг за друга. Это не менее значимо, чем материальная сторона и аспект того, что мы поможем защитить наших сотрудников.

«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты-12

Всего же Федерация профсоюзов Беларуси закупила более 20 тысяч защитных костюмов. Они будут распределены между учреждениями здравоохранения всей страны. А это значит, что повстречать добрых визитеров можно будет в разных уголках Беларуси.

# Коронавирус # общество # Александр Щекович # Игорь Юркевич # Фотофакт

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