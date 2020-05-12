«В этой ситуации важна и моральная сторона». Профсоюзы Беларуси передали медикам средства защиты

Новости Беларуси. Для защиты тела и поддержания морального духа. В стране продолжают оказывать помощь медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной добрый шаг от Федерации профсоюзов Беларуси – работникам 6-й и 9-й клинических больниц столицы.

Сюда прибыл фургон, забитый под самый потолок. Внутри – все необходимое: защитные костюмы и бахилы. Каждая из больниц получила по тысяче наименований. Этот груз ценен не только своим содержимым. Не менее важно то, что медицинские работники чувствуют к себе внимание. А как известно, в хорошем расположении духа можно и горы свернуть.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов: Даже если сегодня есть некие запасы в учреждениях здравоохранения города Минска, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Поэтому все, что мы привозим, средства индивидуальной защиты, они важны. Пусть лучше будет запас, чем наступит момент, когда медик не сможет выйти и будет без средств защиты.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы:

В этой ситуации важна и моральная сторона – чувствовать поддержку коллег, чувствовать заботу, ответственность общества за то, что мы делаем.

Федерация профсоюзов – это тот же наш коллектив, который представлен многотысячной армией медицинских работников в том числе. Безусловно, мы чувствуем солидарность коллег, мы чувствуем ответственность каждого человека общества друг за друга. Это не менее значимо, чем материальная сторона и аспект того, что мы поможем защитить наших сотрудников.