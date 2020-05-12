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Повод поблагодарить. День медицинской сестры отмечают в мире

12 мая 2020 07:40
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Новости Беларуси. 12 мая есть особый повод, чтобы еще раз выразить признательность медикам. Во всем мире отмечают День медицинской сестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повод поблагодарить. День медицинской сестры отмечают в мире-1

Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. И роль этих людей нельзя переоценить: во врачебной практике большая часть медуслуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Профессионалы убеждены, что успешное лечение и реабилитация пациентов едва ли не на половину зависят от правильного ухода.

Повод поблагодарить. День медицинской сестры отмечают в мире-4

Кстати, официальный статус праздник приобрел в 1974 году. А дата связана с днем создания первой в мире службы милосердия. Ее организовала англичанка Найтингейл в начале Крымской войны.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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