Повод поблагодарить. День медицинской сестры отмечают в мире

Новости Беларуси. 12 мая есть особый повод, чтобы еще раз выразить признательность медикам. Во всем мире отмечают День медицинской сестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. И роль этих людей нельзя переоценить: во врачебной практике большая часть медуслуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Профессионалы убеждены, что успешное лечение и реабилитация пациентов едва ли не на половину зависят от правильного ухода.