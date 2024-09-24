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Кудаевский валун: сокровище геологии и бомба для туристов. Какие тайны хранит «Большой камень»?

24 сентября 2024 08:36
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Предмет культа или нет? Молчит седой валун. Сокровище геологии. Бомба для туристов. Памятник природы «Большой камень» занимает площадь 34,5 метров квадратных.  Длинная ось достигает  6,9 метров, высота – 2 метра. Гранит рапакиви принес сюда ледник с Аландских островов. Это третий по величине камень в Беларуси.  

Кудаевский валун: сокровище геологии и бомба для туристов. Какие тайны хранит «Большой камень»?-2

Юрий Гурский, хозяин агроусадьбы в Берестеново:
Вес видимой части – 180 тонн. Подземная часть, никто не знает, сколько он идет под землю, но я думаю тоже довольно много. Сейчас видим на деревьях ленточки какие-то висят. Вообще, в народе у молодежи он считается камнем желаний. Возможно, здесь сбылось какое-то свое потаенное желание. Прошла молва, и теперь он стал популярным. Здесь православный священник был, он освящал этот памятник.

Подробности в видео.

# Анастасия Макеева # История

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