Кудаевский валун: сокровище геологии и бомба для туристов. Какие тайны хранит «Большой камень»?

Предмет культа или нет? Молчит седой валун. Сокровище геологии. Бомба для туристов. Памятник природы «Большой камень» занимает площадь 34,5 метров квадратных. Длинная ось достигает 6,9 метров, высота – 2 метра. Гранит рапакиви принес сюда ледник с Аландских островов. Это третий по величине камень в Беларуси.

Юрий Гурский, хозяин агроусадьбы в Берестеново:

Вес видимой части – 180 тонн. Подземная часть, никто не знает, сколько он идет под землю, но я думаю тоже довольно много. Сейчас видим на деревьях ленточки какие-то висят. Вообще, в народе у молодежи он считается камнем желаний. Возможно, здесь сбылось какое-то свое потаенное желание. Прошла молва, и теперь он стал популярным. Здесь православный священник был, он освящал этот памятник.