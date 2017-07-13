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Апи-домики Николая Матрунчика: эффективная пчёлотерапия

13 июля 2017 11:40
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Справиться с бессонницей, неврозами, астмой, радикулитом и даже варикозом под силу пчелам!  О том, что это замечательные лекари было известно еще издревле. Но у многих классическая апитерапия – пчелоужаление - вызывает ужас! По сути та же  иглотерапия, только вместо игл вас кусают пчелы, которые оставляют в организме чудодейственный яд. В результате чего у нас увеличивается приток крови, улучшается обмен веществ, повышается гемоглобин, снижается холестерин и многое другое. Николаю Матрунчику удалось найти щадящий способ апитерапии – без укусов и боли – для восстановления жизненных сил организма! По опыту украинских пчеловодов 6 лет назад он построил в своем эко-хозяйстве апи-домик!

В апи-домике, словно на внутренней фабрике, пчелы активно производят прополис, пыльцу, соты,  и мы щедро вдыхаем полезный воздух, который прошел через все продукты жизнедеятельности! Организм обновляется и наполняется бодростью изнутри, словно искупался в речке! Улучшаются метаболические процессы, повышается иммунитет, уходит головная боль!  Это отличный  природный способ заняться профилактикой своего здоровья и отдохнуть. Ведь с современной экологией в Большом городе от недомоганий никто не застрахован.

В Беларуси поклонников апи-помощи становится все больше и неудивительно: это доступный, природный, а главное очень эффективный способ лечения, который подходит и взрослым и чувствительным  детям. При строительстве же домика очень важно выбрать миролюбивую породу пчел, например, бакфастов, потому что дикий рой пчел может вести себя непредсказуемо!

Берегите себя и свое здоровье!

# общество # Фотофакт # Николай Матрунчик # Пчеловодство

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