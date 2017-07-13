«Все наши службы работают с полной загрузкой»: вступительная кампания в ВУЗы началась в Беларуси

Новости Беларуси. Жаркая пора. В Беларуси началась вступительная кампания в ВУЗы. Первые абитуриенты уже подали документы. Сделать это можно – на бюджетную форму обучения – до 17 июля включительно. Однако на отдельные специальности уже наблюдается ажиотажный спрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На успех 18-летняя Настя, кажется, запрограммирована. Девушка поступает в БГУ на актуарную математику. На руках – сертификаты ЦТ (между прочим, 320 баллов) и аттестат с отличием.

Анастасия Шиманская, абитуриент:

Средний бал в школе – 10. Я давно рассматривала как факультет мечты. Надеюсь, что все сложится благополучно, что я не только поступлю, но и закончу это учебное заведение. Главный ВУЗ страны планирует принять в 2017 году больше 5 тысяч человек. Две из них – на бюджетную форму обучения. По итогам первого дня подачи уже ясно: проходной балл будет высоким на факультете прикладной математики, юридическом, мехмате, экономическом и – чего не было в прошлые годы – историческом факультетах.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Все наши службы работают с полной загрузкой. Количество абитуриентов, которые на эту минуту пришли к нам в университет, на 30% превышает количество в прошлом году. В приемной комиссии БГУИР – похожая ситуация. Только здесь пришедших курирует электронная система. Абитуриент может подать документы на несколько специальностей сразу. А компьютер вычислит вероятность поступления с учетом баллов. Кстати, такой сервис создали студенты ВУЗа.