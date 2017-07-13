«Все наши службы работают с полной загрузкой»: вступительная кампания в ВУЗы началась в Беларуси
Новости Беларуси. Жаркая пора. В Беларуси началась вступительная кампания в ВУЗы. Первые абитуриенты уже подали документы. Сделать это можно – на бюджетную форму обучения – до 17 июля включительно. Однако на отдельные специальности уже наблюдается ажиотажный спрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На успех 18-летняя Настя, кажется, запрограммирована. Девушка поступает в БГУ на актуарную математику. На руках – сертификаты ЦТ (между прочим, 320 баллов) и аттестат с отличием.
Анастасия Шиманская, абитуриент:
Средний бал в школе – 10. Я давно рассматривала как факультет мечты. Надеюсь, что все сложится благополучно, что я не только поступлю, но и закончу это учебное заведение.
Главный ВУЗ страны планирует принять в 2017 году больше 5 тысяч человек. Две из них – на бюджетную форму обучения. По итогам первого дня подачи уже ясно: проходной балл будет высоким на факультете прикладной математики, юридическом, мехмате, экономическом и – чего не было в прошлые годы – историческом факультетах.
Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
Все наши службы работают с полной загрузкой. Количество абитуриентов, которые на эту минуту пришли к нам в университет, на 30% превышает количество в прошлом году.
В приемной комиссии БГУИР – похожая ситуация. Только здесь пришедших курирует электронная система. Абитуриент может подать документы на несколько специальностей сразу. А компьютер вычислит вероятность поступления с учетом баллов. Кстати, такой сервис создали студенты ВУЗа.
Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Абитуриент имеет возможность указать заявление на бюджет и на платное. Когда конкурс пройдет на бюджет, ему нет необходимости приезжать в университет и еще раз делать переподачу. Он будет по тому заявлению, которое подал, готов к зачислению на платное обучение.
В 2017 году впервые выпускаются ученики педагогических классов. Они могут поступать на профильные специальности без вступительных испытаний, имея 8 балов и выше по профильным предметам. То же касается и тех, кто идет на остро необходимые экономике направления. Преимущественное право на зачисление будет у победителей конкурса «100 идей для Беларуси».
Свою роль в итогах вступительной компании сыграет и возможность сдавать четыре ЦТ. Она существует с 2017 года. Ожидается, что это повысит проходные баллы. В целом, первокурсниками в стране в 2017 году станет около 55 тысяч человек.
Для тех абитуриентов, которые планируют поступать на платную форму обучения и не будут сдавать внутренние экзамены в ВУЗах, срок подачи документов продлится до 4 августа. Итоги же вступительной компании в Беларуси подведут после 15 декабря, когда вузы страны наберут заочников.