Розыгрыш 37-го тура «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 15 июля

Все еще грезите о шикарном отпуске? Или о новеньком внедорожнике? А быть может о недвижимости в столице? Хватит мечтать! Пора действовать! Просто совершите покупки в магазинах «Евроопт» или интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» до их закрытия в пятницу и сделайте свою мечту – реальностью!

Ведь уже в эту субботу, 15 июля, фортуна отправится на гастроли в Витебск, чтобы в самом сердце грандиозного культурного события страны – международного фестиваля «Славянский базар» – разыграть невероятное количество призов и подарить публике зажигательное шоу! Розыгрыш 37-го тура игры «Удача в придачу!» состоится на площадке у гипермаркета «Евроопт», который расположен в витебском бизнес-центре «Марко-Сити» по адресу ул. Ленина, 26А. Начало - в 13.20. Легендарная российская группа «На-На», созданная знаменитым продюсером Бари Алибасовым, определит победителей этого тура. А также всех без исключения ожидает особый подарок – «нанайцы» исполнят свои мега-хиты! Благодаря прямому эфиру следить за розыгрышем в режиме реального времени можно будет из любой точки страны на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь», а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

С «Евроопт» мечты действительно сбываются! И Александр Разумов из Могилева теперь в этом убедился лично! В 36-го тура игры «Удача в придачу!» Александр выиграл новенькую квартиру в престижном районе Минска. Как выяснилось, простая шоколадка превратила обычного покупателя в победителя. Мужчина руководит строительной компанией, так что можно не сомневаться – профессиональный ремонт не заставит себя долго жать!

Откройте для себя целый мир возможностей вместе с «Евроопт»! Собирайте игровые коды – и получайте шанс выиграть не только квартиру и автомобиль, но и путешествие мечты. Сразу 80 покупателей проведут целую неделю – с 6 по 13 сентября – в роскошном пятизвездочном отеле на солнечном Кипре! Первая линия от моря, бассейн в форме лагуны, спа-процедуры, уютные семейные номера… И, разумеется, «все включено»!

Кстати, 320 покупателей «Евроопт», которым повезло выиграть путевки в предыдущих турах игры, уже великолепно отдохнули на пляжах Турции, Египта, Греции и Туниса. Еще 80 счастливчиков как раз в эти дни прекрасно проводят время в Марокко. А 160 покупателей уже собирают чемоданы в Иорданию и Грузию! Путевки на Кипр – последнее путешествие, которое будет разыграно в этом сезоне. Не упустите возможность открыть мир с «Евроопт»! А еще в 37 туре игры «Евроопт» разыграет три новеньких автомобиля Renault Kaptur, своих обладателей найдут сертификаты на общую сумму в эквиваленте более $100 тыс. и 17-ая квартира в Минске.

Ну, а если рядом с вашим домом еще нет магазина «Евроопт», то выручат интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». Благодаря этим сервисам, которые входят в холдинг «Евроопт», покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре «Удача в придачу!» сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, интернет-гипермаркеты уже принесли множество призов участникам игры, в том числе и восемь автомобилей!

Стать участником игры «Удача в придачу!» на самом деле очень просто! Покупайте в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи», используя дисконтную карту «Е-плюс». И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от «Евроопт» ждут именно вас?