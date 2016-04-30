Анжелика Пузанкова, представитель УП «Минскзеленстрой» – о том, как сохранить и приумножить зеленые насаждения в Минске

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ и сегодняшнюю ее тему нам подсказали вы, наши зрители. В эти дни мы наблюдаем привычную картину, когда люди в униформе наводят порядок на улицах, в парках и скверах, в наших дворах. Обновляются старые и появляются новые клумбы, на которых уже угадываются формы будущих композиций. Рабочие подрезают деревья, а кое-где даже спиливают.

Но, как выяснилось, далеко не всех радует этот процесс. Вернее, как он идет. Мы приняли множество телефонных звонков: жители с возмущением рассказывали о том, как под их окнами уничтожаются красивые здоровые деревья. Возможно, что это негодование вызвано элементарным незнанием. Мы решил восполнить этот пробел.

Ведущий программы отправился в «Минскзеленстрой», чтобы выяснить, как и кто принимает решение о спиливании деревьев, а так же сколько новых будет посажено в городе в этом году. Чем еще порадуют нас специалисты предприятия, что придумали дизайнеры, какие цветы украсят столицу совсем скоро. На вопросы Олега Степанюка отвечает руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.