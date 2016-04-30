В ожидании Пасхи: как белорусы освящали пасхальные угощения

Новости Беларуси. Православные на пороге празднования Пасхи. Её предваряет Великая суббота — последний день Страстной недели — самой строгой для всех, кто соблюдает пост. С самого утра верующие идут в храмы, чтобы осветить пасхальные угощения. Вечером в церквях прихожан ждут на всенощное бдение.

Куличи, крашеные яйца — все эти пасхальные угощения уже завтра окажутся на столах белорусов. К Пасхе все начали готовиться заранее. Впереди еще и служба, которая будет проходить до поздней ночи.

День пасхального единства и одновременно величайший праздник православного мира. Он объединяет миллионы верующих во всех странах. В том числе и сегодня. В эту Великую субботу. Все уже в предвкушении Пасхи.

Белорусы:

Очень приятно, радостно, весело. Погода хорошая, настроение хорошее.

Самый замечательный великий светлый день!

Это объединение семьи, это сбор всех вместе родных.

С утра храмы превратились в места паломничества. В эти дни прихожане освящают пасхальные угощения и, конечно, вспоминают мученическую смерть Христа и его воскресение. В руках верующих окрашенное яйцо — пасхальный символ, олицетворение новой жизни.

Протоиерей Сергий Гордун, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:

Ужо сёння, у Вялікую суботу, адбылося перааблачэнне ў час бажэственнай літургіі. З чорных рыс у светлыя рысы, чыталася Евангелле. Ужо прадчуванне свята ў нас ёсць.

Для каждого христианина Пасха — время молитв, размышления и надежды. Вот и семья Какоренко сегодня в церковь пришла в полном составе. Вместе с сыновьями Кириллом и Даниилом еще и маленькая Аполлинария. Светлана с мужем уверены: о таинстве светлого праздника рассказывать нужно еще в детстве. И приобщать к духовности и очищению. К слову, папа с сыновьями не пропустят и ночное праздничное богослужение.

Светлана Какоренко:

Мы приучаем деток наших с детства, чтобы они посещали храм. С детства это надо прививать, поэтому мы стараемся.

Белорусы:

Это великий праздник.

Мы хотим и малышей немного приучить к тому, как надо прийти в храм, как надо поклониться.

Уже совсем скоро слова поздравления «Христос Воскрес!» раздаваться будут в домах всех православных верующих. А вот освящать угощения, к примеру, в Кафедральном соборе прихожане смогут завтра сразу после окончания ночной пасхальной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.