Вышиванки, писанки и иконы в технике алмазной вышивки – изысканные украшения для Пасхи ручной работы

Расписные яйца впервые были найдены в захоронениях древних египтян. Символом воскрешения Христа пасхальное яйцо стало в XVII веке. Уже тогда верующие придумали множество способов его росписи: крашенки, писанки, драпанки. Основным цветом для окрашивания яйца стал красный, символизирующий кровь, которую пролил Иисус Христос.

Елена Ефимова, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Одно из чудес, которое произошло именно в руках Марии Магдалены, это то, что, когда она пришла к императору Тиберию, он в это время трапезничал. Мария Магдалена провозгласила «Христос воскресе!» На что император ответил ей, что скорее это яйцо (в руках было белое яйцо) покраснеет, чем он поверит в то, что человек может воскреснуть. И в этот момент яйцо в руках императора покраснело.

Сегодня главный символ Пасхи окрашивают с помощью луковой шелухи, настоя различных трав и разноцветных красителей. В Минске бережно хранят и древние технологии росписи.

В отличие от крашенных яиц, писанки – это разрисованные сырые яйца. Они не являются ритуальной пищей, чаще всего их дарят близким и хранят за иконой до следующей Пасхи. На такой писанке каждый символ и знак имеет свой сакральный смысл.

Традиция росписи яиц передавались из поколения в поколения и хранилась веками. С помощью простых инструментов (гвоздика, воска и красок) появляются шедевры. За секунды надо успеть нанести рисунок, чтобы воск не остыл. После нанесения воска опускаем яйцо в краситель на 10 минут.

Мастер по росписи яиц:

Когда оно окрасилось, достали, высушили, белый рисунок будет виден. На него наносим рисунок, который должен быть желтым. В данном случае я здесь крестики буду делать. И когда я все желтое закрашу, окуну это в красную краску. После того, как оно в красной краске побудет, будет выглядеть так.

В последние десятилетия стала традиционной еще одна техника украшения пасхального яйца – вышивание. Здесь в Храме Всех скорбящих Радость несколько умелиц трудятся над созданием произведений искусства. Для этого используют деревянные заготовки яиц.

Валентина Жалковская, вышивальница:

Мы обтягиваем деревянную заготовку бархатом, обшиваем красивой тесемочкой и украшаем так, как чувствуем. Каждой вышивальнице хочется украсить. У нас получаются разные корзиночки, ромашечки красивые, сирень.

Светлый праздник вдохновляет мастеров не только на украшение пасхальных яиц, но и на создание икон. Людмила Антоновна буквально год назад освоила новую технику – алмазную вышивку. Теперь сама создает шедевры из мелких камней. Такая ювелирная работа требует от рукодельницы уймы терпения. Но результат стоит того. Мастер признается: такие иконы излучают особое тепло, ведь они сделаны своими руками.

Людмила Антоневич, вышивальница:

В этот праздник хочется пожелать людям светла, доброты, взаимопонимания, чтобы было меньше ссор, обид. Чтобы было здоровье. Всего светлого и прекрасного хочется пожелать всем.

Вышиванки и писанки – изысканные украшения для праздника, сделанные своими руками. Их берегут как драгоценный сувенир и верят в их силу. Символ возрождения и обновления уже на протяжении многих веков остается главным атрибутом светлого праздника Воскресения Христова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.