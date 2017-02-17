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По вопросам Декрета №3 18 февраля Мингорисполком примет граждан с 09.00 до 18.00

17 февраля 2017 20:20
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Новости Беларуси. Приемы граждан по вопросам применения Декрета о социальном иждивенчестве пройдут 18 февраля в Мингорисполкоме и во всех районных администрациях Минска. Это связано с возросшим количеством обращений.

Руководство примет горожан с 09.00 до 18.00 часов.

Уплата сбора на финансирование госрасходов сегодня – одна из самых актуальных тем для тех, кто попал под действие Декрета №3. Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди могут обратиться в местные органы власти с просьбой об освобождении от сбора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждое такое обращение будет рассмотрено индивидуально.

# общество # Прием граждан

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