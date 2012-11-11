В поселке Барановичского района 400 жителей уже 3 года живут без горячей воды

Новости Беларуси. В посёлке Восточный под Барановичами в многоэтажных домах вот уже три года нет горячей воды. Жильцы бьются с проблемой, обивают пороги местных чиновников. Но безрезультатно. В квартирах из-за сырости отваливаются обои, стены покрываются плесенью. Здоровья жильцам такие условия не прибавляют. Не вселяют уверенности и другие «достопримечательности»: лужи под подъездами, отсутствие уличного освещения и детских площадок.

Для Татьяны Липадатовой капли горячей воды - на вес золота. Бывают редко, но обходятся недёшево. Чтобы из крана пошла даже тёплая вода, нужно минут двадцать спускать холодную. Проблемы начались 3 года назад, когда закрыли старую котельную.

Решение принималось на уровне Министерства энергетики: объект посчитали затратным. С тех пор семь многоквартирных домов Восточного посёлка отапливаются котельной завода «Барановичидрев». За неважный подогрев предприятием предусмотрена 10-процентная скидка, но её, как и горячей воды, никто не видел.

Татьяна Липадатова:

Приезжают представители коммунтеплосетей, ЖКХ, ЖРЭУ, ЖЭСа, составляются акты. За все 3 года нам ни разу не сделали перерасчет.

В квартире семьи Лицкевич — та же беда. В жировках растут счета, а на стенах - островки плесени. Плохая вентиляция воздуха и сырость провоцируют размножение грибка.

Лилия Лицкевич:

Больше всего тревожит плесень. Я знаю, что это — минус нашему здоровью. Это хорошо, что у меня нет маленьких детей. А у кого детки маленькие, с такими стенами жить, детки дышат этим всем.

Заложниками ситуации стали почти 400 жителей посёлка. От безрезультатного обивания порогов органов местной власти люди откровенно устали. Говорят, если в отопительный сезон горячая вода появляется хотя бы на несколько дней в неделю, то с отключением отопления и вовсе пропадает.

Светлана Короб:

С 14 сентября у нас было оговорено, они с нами договорились: подача горячей воды - 4 дня в неделю. Но это тоже не было выполнено.

Местные чиновники утверждают: котельная завода - мощная, способна отопить даже целый микрорайон города. Другое дело, что само предприятие — должник, потому топливо экономит. Летом котельная работает на местных видах, зимой — на газу. Включать котлы на полную мощность — роскошь.

Александр Яцук, начальник паросилового хозяйства ОАО «Барановичидрев»:

Учитывая мощность котла, в сутки около 30 кубов щепы нужно потреблять. Для бесперебойной работы котельной не могли эти работы осуществляться. По поводу отопления и горячей воды в отопительный сезон, думаю, перебоев не будет.

Григорий Кособуцкий, генеральный директор Барановичского жилищно-коммунального хозяйства:

Там система сделана так, что вся нагрузка легла на «Барановичидрев» и только. Надо строить котельную. Нами принято решение начать эту работу со следующего года.

К таким обещаниям жители Восточного посёлка относятся весьма сдержанно. Боятся, что планы местных коммунальщиков реализуются только на бумаге. Да и строительство новой котельной бюджетом не предусмотрено. А значит, людям снова придется оставаться один на один со своей проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.