Двух пострадавших в Брянской области белорусских детей выписали домой

Продолжаем следить за состоянием белорусов, пострадавших в Брянской области. В Минске выписали двоих детей. Еще двое маленьких пациентов, а также взрослый продолжают получать необходимую медицинскую помощь в столичных больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выписанные дети сразу отправились домой в Гомельскую область. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи оказали им всю необходимую высокотехнологичную помощь. В дальнейшем с согласия родителей детям предложат полный курс медицинской реабилитации. Еще двое детей и один взрослый продолжают лечение в 6-й городской клинической больнице Минска.

У меня настроение просто супер! Просто замечательный день. Сегодня отдыхаю, просто супер все! Я выздоровел, еду домой.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси:

Сегодня мы выписали двух пациентов из трех, которые оставались у нас в центре. Они выписаны домой. Один ребенок остается еще у нас. Периодически ребенку проводятся хирургические и терапевтические мероприятия, связанные с той травмой, которую он получил в Брянске. Ребенок находится в палате, он в удовлетворительном [состоянии], но есть особенности травмы, которые вызывают необходимость периодически проводить хирургические манипуляции.