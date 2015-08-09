Социальные лифты в Беларуси: как можно продвинуться по карьерной лестнице?

Новости Беларуси. Тяжела ли дорога вверх по карьерной лестнице в Беларуси? Вот как быстро толковый и талантливый молодой специалист с самых низов может добраться до самых верхов управленческой должности? Это вопрос, ответ на который лучше всего может характеризовать сложившуюся в государстве систему социальных лифтов. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ задумалась о том, работают ли социальные лифты в Беларуси.

На часах почти 9 утра и Владимир Владимирович спешит в облисполком. Работа пусть и кабинетная, но без творчества на такой должности никуда. Как-никак возглавляет Комитет по архитектуре. В его руках облик не просто дома или улицы – всего областного центра. А ведь о таком архитектурном будущем сегодняшний председатель Комитета позаботился сразу после окончания школы. В семидесятых был монтёром железнодорожных путей, потом и вовсе сменил 4 стройотряда.

Владимир Парашко, председатель Комитета по архитектуре и строительству Брестского областного исполнительного комитета:

Я был на малом БАМЕ, на границе Амурской области и Якутии. 40 человек был стройотряд. В трёх был комиссаром и в одном командиром.

7 лет работы на стройке. Причём, на самых разных должностях: мастер, прораб, начальник участка... «Такой опыт стал по-настоящему бесценным», – признаётся Владимир Владимирович.

Владимир Парашко, председатель Комитета по архитектуре и строительству Брестского областного исполнительного комитета:

Сегодня строительство – это не просто кирпич на кирпич. Строительство – это еще и качество, надежность, долговечность, эксплуатационная пригодность. Надо, чтобы человек, который своими руками что-то создает ,понимал, что в каждом гвоздике, в каждой дощечке заложено будущая надежность того всего, что создает многочисленный коллектив.

Он помнит здесь каждую дверь и каждый кабинет, словно родной. Словно и не было почти двух десятилетий.

По родным коридорам того самого, первого места работы Сергей Николаевич сегодня водит экскурсии или точнее, съёмочные группы. А на вопрос «ностальгия-то есть?» нынешний замглавы администрации Центрального района столицы тут же честно отвечает:

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Всегда кажется, что раньше было немножко беззаботнее. Каждая новая работа дает ощущение, что на прошлой работе было не так тяжело.

Проектирование электрических подстанций, линий электропередач. В стенах этого специализированного института каждый вольт на строгом счету. 5 лет, сразу после окончания вуза, с такой задачей справлялся и Сергей Николаевич. Вот только время взяло своё – работа в Совмине и министерстве, повышения и продвижение по карьерной лестнице – специализацию всё же пришлось сменить.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Сфера ЖКХ неотделима от энергетики. В сфере ЖКХ те же многоквартирные жилые дома, теплосети, электроснабжение, газоснабжение. Все это увязано.

Сегодня на его нынешнем месте работы не стихают звонки. Да и письменных обращений без малого две папки. Когда в доме ждать капремонт? Можно ли «разгрузить» дворы от припаркованных авто? И как облагородить родной двор? Такие вопросы теперь – рабочие будни.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Вся работа заключается в обращениях граждан. Есть прямые линии, которые проходят по субботам. Граждане также приходя в неприемное время.

Впрочем, не только каждый проблемный вопрос – в целом жизнь Центрального района у Сергея Николаевича словно на ладони. Говорит, этот столичный участок показательный. А в прошлом году стал ещё и самым «торговым» – здесь расположилось более трети торговых площадей – почти 117 тысяч квадратных метров. Есть и перспективы.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Район застраивается не только жилыми домами, но и офисными, торговыми зданиями. Можно увидеть реконструкцию улицы Торговой. Там тоже офисные и административные здания.

На рабочем месте и Вадим Александрович. Его называют одним из тех «молодых и перспективных», а интернет-порталы вносят в «топ-10» чиновников высокого ранга, которым нет сорока. «Карьерных лестниц» хоть и не планировал, но всё же. Получилось. Инженер-технолог на минской ТЭЦ-3, начальник службы эксплуатации тепломеханического оборудования на «Минскэнерго», руководитель одного из управлений «Белэнерго», теперь заместитель министра энергетики. Без малого три года.

Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Те знания, которые я получил на Минской ТЭЦ-3 являются базой. Базой для того, чтобы человек, который работает уже в административном режиме, мог применять, понимать, чем он управляет. Я считаю, задача любого молодого специалиста после института – попасть на производство.

Сегодня заместитель министра в буквальном смысле планирует будущее всей энергетической отрасли Синеокой. Говорит, перед профильным ведомством задачи глобальные. На первом месте — обновление основных производственных фондов, ведь это возможности снизить энергоёмкость товарной продукции и стать конкурентоспособным на внешних рынках.

Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы имеем экономическую эффективность уже сейчас. По итогам четырехлетки, если смотреть 2011 – 2014 годы, она эквивалентна 200 млн долларов ежегодно идёт экономия денежных средств от того, что мы обновляем свои производственные фонды.

Поступательно, от ступеньки к ступеньке — так должна развиваться карьера госслужащего, уверен заместитель министра. Кстати, и залог успеха далеко не в красном дипломе.

Вадим Закревский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Межличностное общение среди людей и, безусловно, профессиональные качества, навыки, которые человек не просто приобрел, а умеет их применять – это все важно.