На выходные 8-9 августа в Беларуси объявлен красный уровень опасности – жара до +36ºC

Новости Беларуси. С большим плюсом. Столбик термометра в нашей стране приближается к отметке 36 градусов. На выходных в стране объявлен красный уровень опасности. Таких явлений не было со времен Хавьера и прошлогодней июльской жары. В Минске и Гродно побиты температурные рекорды дня. В столице зафиксировано 34 градуса.

7 августа температурный рекорд установлен в Минске, Бресте и Гродно. За всю историю наблюдений самый жаркий день в августе был 5 лет назад. Тогда, именно 8 августа в Гомеле столбики термометров показали почти 39 градусов. Предпосылок для новых рекордов нет, но жара не ослабнет.

Знойной будет вся первая половина месяца.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

На следующей неделе погода существенно не изменится. По-прежнему в большинстве районов ожидается 30-градусная жара. В понедельник днем +30-36 градусов, во вторник и среду +31-36 без осадков. Поэтому красный уровень опасности на температуры будет сохранен.

Августа в этом году ожидается теплее обычного. Средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы. То есть в большинстве дней будет стоять такая аномально теплая, даже жаркая погода.

В связи с погодой обострилась ситуация на энергообъектах страны. Чтобы не допустить ЧП, специалисты держат ситуацию на жестком контроле. Между тем медики и автоинспекция советуют людям также соблюдать меры предосторожности. Как не стать жертвой палящего зноя знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усилены меры за соблюдением противопожарного режима на энергообъектах. Причина тому – зной, во власти которого страна находится уже несколько дней. Диспетчерские службы проводят постоянный мониторинг.

Ольга Власовец, СТВ:

Температура оборудования на электростанциях не должна превышать 40 градусов. При большом плюсе за окном требуется дополнительное охлаждение. Поэтому нагрузка на технику и на людей значительно возрастает.

К тому же нагрузка растет и за счет того, что на предприятиях и в домах постоянно работает большое количество систем охлаждения. Чтобы избежать внеплановых отключений, энергетики регулярно осматривают линии электропередач и оборудование на подстанциях.

Между тем уже есть и первые жертвы летнего плюса. За последнюю неделю с тепловыми ударами и солнечными ожогами в столице за помощью обратилось 8 человек, из них 5 госпитализировано. Если ежедневно «скорая» принимает до 2 тысяч вызовов, то из них как минимум 2 связаны с погодой.

Александр Дубаневич, заместитель главного врача Минской городской станции скорой медицинской помощи:

При перегревании или солнечном тепловом ударе необходимо, чтобы человек сразу же после первых симптомов находился в холодном прохладном месте по мере возможности. Ему нужно дать выпить воды уложить и приложить холодные вещи к голове.

На чеку должны быть и водители. Асфальт раскален, в машине температура может быть выше, чем на улице.

Госавтоинспекция советует автолюбителям, в первую очередь пожилым и метеозависимым людям, воздержаться от поездок, особенно в дневное время.

А по-настоящему жарко сейчас на пляжах и водоемах, где из-за почти тропических температур спасаются белорусы. В такие дни за безопасностью отдыхающий – особый контроль. Чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь, организовано дежурство бригад «скорой» вблизи крупных водоемов столицы – Дрозды, Криница, Птичь и Цнянка. На усиленный режим перешли и спасатели ОСВОД.

Если пляжи в летний зной переполнены, то вот о посещении леса придется забыть. На выходные прогулка в этих зеленых зонах под строгим запретом в вязи с большой пожароопасностью. Под замком оказалась даже Беловежская пуща.

Накануне в столице поставлен температурный рекорд дня. А в выходные и вовсе объявлен красный уровень опасности. Столбик термометра в некоторых районах Беларуси поднимется до 36 градусов. Про прогнозам синоптиков, погода и в ближайшие дни продолжит ставить меторекорды.