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Анна Кубарева и Вера Лапко вышли во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане

13 июля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Две белорусские теннисистки успешно стартовали на состязаниях категории 25 в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй круг вышли Анна Кубарева и Вера Лапко.  

Анна Кубарева и Вера Лапко вышли во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане-1

Особенно нелегко пришлось последней. Она лишь в третьем, контрольном сете сломила сопротивление представительницы Кореи Со Хен Пак. Финальные цифры – 6:2, 3:6, 6:3. А вот Кубарева уложилась в две партии. Была отправлена отдыхать Екатерина Казионова – 6:3, 6:2.  

Анна Кубарева и Вера Лапко вышли во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане-4

Позже на корте появится Александра Саснович. Она претендует на титул в Будапеште. Категория более серьезная – 250. И оппонентка поинтереснее. Это американка Бернарда Пера. Рейтинг на стороне нашей теннисистки. В мировой классификации она находится в 4-м десятке. Представительница звездно-полосатого флага – во второй сотне.  

# Теннис # общество # Бернарда Пера # Александра Саснович # Анна Кубарева # Вера Лапко # Со Хен Пак # Екатерина Казионова # Фотофакт

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