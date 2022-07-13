Анна Кубарева и Вера Лапко вышли во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане

Новости Беларуси. Две белорусские теннисистки успешно стартовали на состязаниях категории 25 в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй круг вышли Анна Кубарева и Вера Лапко.

Особенно нелегко пришлось последней. Она лишь в третьем, контрольном сете сломила сопротивление представительницы Кореи Со Хен Пак. Финальные цифры – 6:2, 3:6, 6:3. А вот Кубарева уложилась в две партии. Была отправлена отдыхать Екатерина Казионова – 6:3, 6:2.