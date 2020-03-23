Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан

Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз всесторонне развивается, укрепляет материально-техническую базу, расширяет перечень новых экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз всесторонне развивается, укрепляет материально-техническую базу, расширяет перечень новых экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019-м белорусские эксперты освоили геммологические виды исследований – это определение характеристик драгоценных камней, а также культурологические и лингвистические.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Лингвистические экспертизы внедрены в практику по делам об экстремизме и оскорблениях. Сегодня рост их очень большой, потому что они востребованы не только для правоохранительных органов, но и для наших граждан. С учетом того, что большой объем времени они проводят в соцсетях, идет большой обмен информацией, соответственно, есть определенные обстоятельства, которые вынуждают людей обращаться в правоохранительные органы с тем, что якобы их оскорбили или произошел какой-то другой инцидент.
В Минске завершается монтаж новейших лабораторий ДНК. Это позволит существенно продвинуться в расследовании, в том числе преступлений прошлых лет.