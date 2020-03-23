Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Лингвистические экспертизы внедрены в практику по делам об экстремизме и оскорблениях. Сегодня рост их очень большой, потому что они востребованы не только для правоохранительных органов, но и для наших граждан. С учетом того, что большой объем времени они проводят в соцсетях, идет большой обмен информацией, соответственно, есть определенные обстоятельства, которые вынуждают людей обращаться в правоохранительные органы с тем, что якобы их оскорбили или произошел какой-то другой инцидент.