Андрей Шорец: Я уверен, что городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района

Новости Беларуси. Минский городской Дворец культуры 7 мая открыли в Лошице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была его первая больше, чем за полвека масштабная реконструкция. Фасад обновлённого здания украшает национальный орнамент, внутри комфортные и просторные зрительские залы, собственный хореографический класс. Большое открытие здесь отметили не менее феерическим праздничным концертом с посвящением Дню Великой Победы.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

У города появился городской Дворец культуры с современными залами, с возможностью заниматься детям и по интересам. Здесь несколько кружков будет. Я уверен, что городской Дворец культуры станет центром притяжения не только жителей Ленинского района, но и на базе него будут проходить знаковые городские мероприятия.