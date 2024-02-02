Андрей Самбук: выполнение ДФР поставленных задач стоит на контроле у Президента

Президент Беларуси 2 февраля начал с кадровых перестановок сразу в двух силовых ведомствах страны – КГБ и Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе структуры занимаются обеспечением национальной безопасности, но в разных ее аспектах.

Должность заместителя председателя КГК – главы Департамента финансовых расследований была вакантной с момента перехода Игоря Маршалова на дипломатическую службу. В ноябре он стал послом Беларуси в Зимбабве, а важнейшее направление без руководителя долго быть не может. Так что кадровое решение сегодня принято на высшем уровне. Александр Лукашенко назначил на должность Андрея Самбука. Прежде он работал начальником следственного управления КГБ.

Ставшую вакантной после перехода Андрея Самбука должность в Комитете государственной безопасности займет Константин Бычек, пожалуй, самый медийный сотрудник КГБ Беларуси. Он регулярно комментирует деятельность ведомства и подробности громких дел. Сегодня стало известно о его назначении начальником следственного управления Комитета госбезопасности. Кроме того, глава государства не обошел и вопросы деятельности ведомств, Президент погружен в проблематику и тонкости работы.

«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений.

Перед каждым из назначенцев Президент поставил конкретные задачи. Так, новому руководителю ДФР предстоит создать эффективную систему противодействия угрозам нацбезопасности в экономической сфере. Это и борьба с коррупцией и с уклонением от уплаты налогов.