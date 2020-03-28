Андрей Муковозчик: психоз, карантин, Пакт стабильности и роста. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Давайте поговорим о психозах. Не о тех, что сеет заросшая фейками «Наша Нiва» – там есть, кому разобраться. И пока не о том, чем оборачивается навязываемая нам демократия, когда начинает истерить. А об экономических психозах. Возьмем, к примеру, «Радио Свобода»: «Неужели вы считаете, что белорусская экономика держится на заводских рабочих, школьниках или водителях метро?» – негодующе спрашивают там. Если перевести с эмигрантского, получится, что весь наш трудовой народ, от врачей до предпринимателей, – это колхозное быдло. Вот так оно выглядит, интеллектуально глядя из Праги.





Потому они и призывают: «В ситуациях, когда государство не хочет или не может позаботиться о своих гражданах, люди могут и должны самоорганизовываться». Это сказано в смысле улицы, в мечтах о майдане, но так, чтобы за язык не прихватили.

А вот что говорят реальные белорусские бизнесмены: «Я поддерживаю то, что делают власти по поводу коронавируса, – пишет в фейсбуке создатель компании «Кінаконг» Андрей Ким. – Белорусская власть осталась чуть ли не единственной в мире, которая руководствуется не популизмом, а желанием добра для общества».

Человек умеет думать, способен сделать вывод и имеет отвагу его озвучить, надо отметить.

Тем временем впервые в своей истории Евросоюз приостановил действие базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста. Простыми словами это означает, что теперь евро можно напечатать столько, сколько захочется. Вот и думайте дальше, за чей счет ведущие экономики собираются восстанавливаться после пандемии. Ярослав Романчук у нас любит поговорить об экономике, – она так устроена, что для их восстановления кому-то придется как следует затянуть пояса. Кому? Объяснило это наше экономическое светило? Наоборот. Правительство Беларуси разрабатывает целый комплекс мер для поддержки бизнеса во время пандемии. А Романчук на голубом глазу заявляет: «Власти не будут помогать белорусам». Это – как?

Главный, можно сказать, работодатель «Радио Свобода» Дональд Трамп аж стонет там, за океаном: «Страна должна вернуться к работе. Если ситуация с закрытием страны будет продолжаться, то умрет еще больше людей», – заявляет он.

А от нас из Праги требуют карантина, все закрыть, зашторить окна и ждать конца.

Слушайте, им, получается, последние новости не считают нужным доводить, так, что ли? Но вернемся от паникеров к экономике: власти США практически дали разрешение напечатать 2 триллиона долларов, из которых полтора будут – прямые выплаты. У белорусов, понятно, таких вариантов нет.

Поэтому придется потерпеть – не мы эту пандемию затеяли, но нам ее надо пережить. Достойно. И мы переживем, вся история об этом говорит.