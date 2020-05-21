Андрей Кунцевич: «Работа с обращениями граждан, мониторинг ситуации на местах не является какой-то «чрезвычайщиной»

Новости Беларуси. Быть на связи. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 21 мая на вопросы жителей Крупского района ответил замглавы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Первоначально на встречу к чиновнику были записаны 15 человек. Однако в течение дня число тех, кто пожелал обратиться за помощью, выросло. В итоге, общение продолжалось более 3,5 часов. Список проблем, с которыми пришли люди, вполне традиционный. Это земельные споры, вопросы, связанные с судебными решениями, другие бытовые ситуации. Каждый из пришедших был услышан. И все они получат ответы.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Работа с обращениями граждан, мониторинг ситуации на местах не является какой-то «чрезвычайщиной». Это системная и постоянная работа Администрации Президента. И мы видим, что прямые линии, приемы граждан, в том числе такие, как сегодня, с выездом в регионы, они востребованы людьми. По сути, это своеобразная лакмусовая бумажка, которая позволяет сделать выводы о ситуации в районе, о подходах местных органов власти в работе с людьми.

Кроме того, как показывает практика, за конкретной личной историей может скрываться системная проблема, которая требует принятия управленческих решений на республиканском уровне. Пример тому – начатая по поручению Президента работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях, где ряд положений как раз таки был скорректирован с учетом обращений граждан. В очередной раз хочу сказать, что уважительное, внимательное отношение к людям лежит в основе нашей государственной политики, а понятная, доступная и открытая система обратной связи – важнейший ее элемент.