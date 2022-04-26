Андрей Кривошеев: объединяя Евразию, продвигая проект «Один пояс – один путь», нужны усилия журналистов

Объединение усилий для достижения объективности актуально в разгар гибридной войны и потоков фейков. Белорусский союз журналистов и Всекитайская ассоциация журналистов подписали соглашение «Об обмене делегациями и сотрудничестве в журналистской сфере», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Событие на самом деле масштабное для журналистских союзов, ассоциаций, поскольку уровень отношений между Беларусью и Китаем таков, что в современном мире требует постоянного информационного сопровождения. Сегодня, объединяя наш общий большой континент, Евразию, продвигая проект «Один пояс – один путь», глобальную инициативу Китая, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, нужны усилия журналистов.