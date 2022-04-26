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Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере

26 апреля 2022 10:03
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Объединение усилий для достижения объективности актуально в разгар гибридной войны и потоков фейков. Белорусский союз журналистов и Всекитайская ассоциация журналистов подписали соглашение «Об обмене делегациями и сотрудничестве в журналистской сфере», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере-1

Документ заключен для расширения сотрудничества между журналистскими кругами Беларуси и КНР, расширения каналов связи между СМИ двух стран, повышения профессиональной квалификации и компетенций журналистов. Соглашение предполагает в том числе обмен опытом, организацию пресс-туров и интервью, стажировок белорусских журналистов в Китае и китайских специалистов в Беларуси для изучения и внедрения лучших практик развития СМИ, участие в медиафорумах и семинарах.  

Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере-4

Встреча прошла в Доме прессы. К событию приурочили выставку «Китай глазами белорусских художников», а также экспозицию книг и журналов о белорусско-китайском сотрудничестве от издательского дома «Звязда».  

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# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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