Анатолий Макарчук, директор «Заславльстройиндустрия» об успехе предприятия: умный знает, как из сложной ситуации выйти, а мудрый знает, как в нее не попасть

Новости Минской области. Предприятие «Заславльстройиндустрия» возводит объекты по всей Беларуси. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию в сфере строительства, действительно квалифицированных строителей не хватает. «Мы и не рекламируем себя, - отмечает директор, - для нас лучшая рекомендация - отзывы заказчиков». Так что даже в тяжелые для остальных времена, здесь не жаловались на недостаток проектов.

Анатолий Макарчук, генеральный директор ОАО «Заславльстройиндустрия»:

На сегодня производим ежедневно только товарного бетона где-то 500 кубов в сутки, а иногда и до 1 тысячи. Машины развозят нашу продукцию по всему Минскому региону и городу Минску, а иногда и за пределы Минской области. Мы не замкнулись только Заславлем. Так и объекты строительства. Сейчас все по Минской области, а в прошлом году мы даже построили в Витебской области, в Бегомле, завод минеральной воды. Как вы видите, мы работаем не только в Заславле, но и по Минской области, и по республике. Если рассматривать конкурентов в производстве растворов, бетона и железобетона, то мы на рынке уже давно завоевали репутацию надежного партнера. Почему? Мы в 2005 году сделали переоснащение нашего предприятия. Поставили на производство высокопроизводительную итальянскую линию по выпуску товарных растворов и бетона. Производительность этой линии - 80 кубов бетона в час. А управляется эта линия одним оператором с помощью компьютера. Практически исключен человеческий фактор изготовления товарных смесей. Наша продукция благодаря этому всегда очень высокого качества, не возникает вопросов с заказчиками по недогрузу. Работаем мы очень оперативно. Благодаря успешной работе предприятия мы получили выручку от трех видов деятельности в размере 146 миллиардов рублей. Прибыли заработали чуть больше 11 миллиардов. Средняя заработная плата на одного работника за прошлый год составила 7 миллионов 384 тысячи рублей.

Главным героем программы «Центральный регион» на СТВ стал Анатолий Макарчук - директор предприятия «Заславльстройиндустрия». О работе и семье он рассказал нашим корреспондентам.