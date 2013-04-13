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Республиканский субботник - 20 апреля. В Минске прошла «генеральная репетиция»

13 апреля 2013 14:46
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Новости Беларуси. В Минске продолжается масштабная акция по «преображению» города. Эпицентрами массовой уборки стали территории во дворах, скверы, парки, места отдыха, остановки общественного транспорта и даже автомагистрали.

К «трудовому часу-пик» присоединились участники общественных организаций, профсоюзов, работники районных ЖЭСов и студенты. Равнодушными не остались и жители домов. В первую очередь они очищали асфальт от наледи и снега, убирали оставшийся после зимы мусор.

По большому счету проведена «генеральная репетиция» перед республиканским субботником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Малахова, председатель профкома УП «ЖРЭО Московского района Минска»:
Плюсы таких субботников в том, что наш город сможет быть более чистым, более комфортным для наших жителей.

# общество # Субботники в Беларуси

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