Сегодня в Беларуси стартовала Неделя леса. Участие в посадках примут 9 тысяч человек

Новости Беларуси. Более 45 тысяч белорусов примут участие в Неделе леса. Она стартовала в республике сегодня и приурочена к 130-летию со дня изобретения меча Колесова - специального приспособления для посадки деревьев. Оно до сих пор не утратило актуальности и применяется лесхозами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, акция пройдет в поддержку мероприятий Года бережливости. Участники будут озеленять аллеи, скверы, закладывать дендрарии и благоустраивать территории лесопарков.

Наибольшее количество заявок - около 9 тысяч - поступило от Гомельской области. А жители Гродненской решили приурочить Неделю леса к республиканскому субботнику, который пройдет в Беларуси 20 мая.