II неформальный съезд рестораторов и шеф-поваров прошел в Минске

Им подвластны вкусы, цвета и ароматы. Они знают, что понравится тысячам гурманов по всему миру. Шеф-повар – звучит гордо, на деле – работа для настоящих мужчин.

Роза Эрика, шеф-повар:

Моя бабушка сказала: «Ты любишь работу – и все хорошо. Не любишь – все плохо».

Роза Эрика – гость из солнечной Сицилии. Дома за шефа – отец (тоже повар). В Беларуси руководит кухонным оркестром самостоятельно. На II неформальном съезде рестораторов и шеф-поваров уже делился мастерством с коллегами. Наравне с маститыми профессионалами.

Роза Эрика, шеф-повар:

Работа на кухне мне очень нравится. И я хочу идти вперед, побольше знать.

На подобные мастер-классы и обсуждение актуальных в ресторанном бизнесе тем съехалось более 250 человек, что в разы больше прошлогоднего состава гостей съезда. Премьера 2013 года – кулинарная премия «Golden Chef», сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Высоцкая, организатор съезда рестораторов и шеф-поваров:

На протяжении полугода гости заведений будут голосовать за те номинации, те сильные стороны, которые заведения представляют. Через полгода мы узнаем, кто из шеф-поваров в чем силен.

Задача амбициозная. Уже в мае каждому шеф-повару придется отыскать то уникальное в своей работе, что выгодно отличит его от конкурента. А мастерам к соревнованиям не привыкать – в рамках съезда провели с десяток кулинарных поединков.

Константин Гвардиян, шеф-повар:

Ошибается тот, кто ничего не делает. Мы рады принимать участие.

Доказывать громкий статус шефов на кухне пришлось перед весьма авторитетным жюри. Главным гостем форума рестораторов стал мастер Россано Босколо – президент Итальянской кулинарной академии. Человек, который по запаху может определить температуру прожарки стейка, лучшего кулинара Беларуси распознает на раз.

Россано Босколо, основатель кулинарной академии:

Наше дело – это страсть. Этим не может заниматься любой человек. Повар, как спортсмен, должен быть готов стоять на кухне по 10 часов, жертвуя какими-то другими увлечениями и свободным временем. Только так можно стать настоящим шеф-поваром.

Баловаться итальянской пастой в минских ресторанах господин Босколо не стал – решил сам показать мастер-класс. Чем потчевал белорусов сенсей средиземноморских изысков? Об этом – в следующей программе.