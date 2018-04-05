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Самый строгий день Великого Поста. Чистый четверг отмечают православные верующие 5 апреля

05 апреля 2018 10:14
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Новости Беларуси. Чистый четверг отмечают сегодня, 5 апреля, православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый строгий день Великого Поста. Чистый четверг отмечают православные верующие 5 апреля-1

Самый строгий день Великого Поста напоминает об одном из важнейших евангельских событий – последней трапезе Христа с учениками – Тайной вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено таинство веры – причастие.

В церкви сегодня проходят богослужения и совершается чин омовения ног. Ну а в быту в чистый четверг принято начинать готовиться к Пасхе – убирать дом и ставить тесто на куличи. Еще одна традиция – ходить в баню или принимать душ. Считается, что вода в этот день обладает особыми целительными свойствами. Но главный смысл чистого четверга – все же очищение не тела, а души.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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