Самый строгий день Великого Поста. Чистый четверг отмечают православные верующие 5 апреля

Самый строгий день Великого Поста напоминает об одном из важнейших евангельских событий – последней трапезе Христа с учениками – Тайной вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено таинство веры – причастие.

В церкви сегодня проходят богослужения и совершается чин омовения ног. Ну а в быту в чистый четверг принято начинать готовиться к Пасхе – убирать дом и ставить тесто на куличи. Еще одна традиция – ходить в баню или принимать душ. Считается, что вода в этот день обладает особыми целительными свойствами. Но главный смысл чистого четверга – все же очищение не тела, а души.