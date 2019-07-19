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В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом

19 июля 2019 18:39
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Новости Беларуси. Пешеходный переход с 3D-эффектом появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-1

Необычную задумку реализовал местный художник-оформитель Михаил Алексейчик. Изображение создает эффект оптической иллюзии и более заметен водителям. Издалека «зебра» похожа на реальные бетонные блоки.

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-4

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-6

Михаил Алексейчик, художник-оформитель Клецкого районного центра культуры:
Бывает едешь, на дороге стоят фигурки такие, так хочется резко почему-то затормозить. Надо, чтобы была новая проекция и специальный инструмент: линейки длинные. С каждой точки проекция рисуется по-своему. Вроде просто, но это дело сложное.

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-9

Автор разработал сразу несколько эскизов объемной пешеходной «зебры». Зрительный эффект у каждого разный. В будущем художник планирует также воплотить их в реальность.

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-12

В Клецке появился пешеходный переход с 3D-эффектом-14

# Социальная инфраструктура # общество # Михаил Алексейчик # Фотофакт

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