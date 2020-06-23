Анатолий Исаченко о корректировке выполнения ЦУР: «Будем делать уклон на региональное развитие»

Новости Беларуси. Приоритетом в деле достижения ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 июня в формате видеоконференции обсуждена работа, которая проводится в этом направлении. Основное внимание – проекту Национальной стратегии до 2035 года. Этот документ станет базовым для отраслей и регионов. Анатолий Исаченко подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в работу по достижению ЦУР. В сложившихся условиях внимание было сфокусировано на взаимодействии с международными партнерами по привлечению дополнительной поддержки для борьбы с COVID-19. Часть средств проекта международной помощи была направлена на покупку медицинских изделий.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя совета Национального собрания Республики Беларусь:
Будем делать уклон на региональное развитие, то есть преломлять эти цели не на национальный уровень, где мы работаем и уже понимаем: есть статистика и есть определенный результат, а именно чтобы это было в региональном контексте.
Хочется отметить, что из 162 стран по индекс-рейтингу глобальных Целей наша страна занимает 23-е место – это о многом говорит. Это говорит о том, что, в принципе, механизм работает, работают наши партнерские группы, работают парламентские группы, работают члены совета по Устойчивому развитию, работают наши министерства и ведомства. Потому что вся эта работа, которую мы проводим, проводится только совместно, только сообща.
Анатолий Исаченко призвал активизировать усилия по информированию общественности по теме ЦУР. Так, для популяризации идей готовится новый видеоролик. Кроме того, в разработке серия тематических билбордов.